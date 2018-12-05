Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da (Sean Penn kimdir?)
Dünyanın gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı için Hollywood adımı... Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayetin kurbanı olan ve cenazesi hala bulunamayan Cemal Kaşıkçı için dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn İstanbul'a geldi. Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı. Peki Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen Sean Penn kimdir?
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:12:56 Güncelleme: 16:32:22
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