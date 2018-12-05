Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da (Sean Penn kimdir?)

Dünyanın gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı için Hollywood adımı... Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayetin kurbanı olan ve cenazesi hala bulunamayan Cemal Kaşıkçı için dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn İstanbul'a geldi. Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı. Peki Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen Sean Penn kimdir?

5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:12:56 Güncelleme: 16:32:22
Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

TÜM DÜNYA CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN İZİNİ SÜRÜYOR

Suudi Arabistan İstan Başkonsolosluğu'nda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı, tüm dünyanın gündeminde. Dünyaca ünlü oyuncu Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetine sessiz kalmadı.

Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÇEKİM YAPTI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi.

Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.

Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)

CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI İLE GÖRÜŞECEK

Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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