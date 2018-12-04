Adnan Oktar'ın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılığın yürüttüğü soruşturmada bir aileden 3 genç kız, tuzağa düşürülüp, Oktar'ın tacizine uğradığını söyledi.

4 Aralık 2018 Salı, 13:15:27 Güncelleme: 13:31:47
Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

HER GÜN YENİ BİR SKANDAL ORTAYA ÇIKIYOR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmada, Oktar örgütünün bir ailenin üç kızını nasıl kandırıp tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerden biri verdiği ifadede "Oktar her görüşme de beni istismar ediyordu" dedi.

Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

"ABLAMI MANKENLİK AJANSINA KAYDETTİREREK ÜNLÜ YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ"

Üç kız kardeşten G.Ç. ifadesinde yaşadığı korkunç anları anlattı. 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca Adnan Oktar ve adamlarının cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyen G.Ç. sözlerini şöyle devam etti:

Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

, "Ablam Ç., 2011 veya 2012 tarihinde Beşiktaş'ta dershaneye giderken Ender Daban isimli biriyle tanıştı. Ender Daban, ablamı bir mankenlik ajansına kaydettirerek ünlü yapacağını söylemişti. Sonrasında ablam Bora Yıldız'la tanıştı ve sevgili oldular.

Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

"BENDE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI İSTEDİ, BENDE ATTIM"

Ablamın doğum gününü kutlamak için gittiğimiz restoranda biz de Daban ve diğerleriyle tanıştık. Ben o gün tanıştığım Kartal Göktan ile sevgili oldum.

Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

Bir süre sonra Kartal benden çıplak fotoğraflarımı istemeye başladı. Ben de toylukla isteklerini yerine getirdim" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Madurodan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...
Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...