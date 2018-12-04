Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

HER GÜN YENİ BİR SKANDAL ORTAYA ÇIKIYOR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmada, Oktar örgütünün bir ailenin üç kızını nasıl kandırıp tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerden biri verdiği ifadede "Oktar her görüşme de beni istismar ediyordu" dedi.