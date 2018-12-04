Adnan Oktarın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...

Adnan Oktar'ın iğrenç tuzağı ortaya çıktı! 3 kız kardeşle birlikte olabilmek için...
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılığın yürüttüğü soruşturmada bir aileden 3 genç kız, tuzağa düşürülüp, Oktar'ın tacizine uğradığını söyledi.
4 Aralık 2018 Salı, 13:15:27 Güncelleme: 13:31:47
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Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrasında savcılık tarafından yapılan soruşturmada, Oktar örgütünün bir ailenin üç kızını nasıl kandırıp tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerden biri verdiği ifadede "Oktar her görüşme de beni istismar ediyordu" dedi.
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