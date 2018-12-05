Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak
Yerel seçim hazırlıklarında kulislerden beklenen son dakika bilgileri sızmaya başladı. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı adına tablo nasıl şekilleniyor? Görüşmelerden çıkan sonuçlar ne? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak görüşmelerinden sızan bilgileri aktardı. Buna göre formül iki ayaklı bir ittifak biçmine dayanıyor. İşte son dakika ayrıntıları…
Yerel seçim hazırlıklarında kulislerden beklenen son dakika bilgileri sızmaya başladı. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı adına tablo nasıl şekilleniyor? Görüşmelerden çıkan sonuçlar ne? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak görüşmelerinden sızan bilgileri aktardı. Buna göre formül iki ayaklı bir ittifak biçmine dayanıyor. İşte son dakika ayrıntıları…