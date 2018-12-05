Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

Yerel seçim hazırlıklarında kulislerden beklenen son dakika bilgileri sızmaya başladı. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı adına tablo nasıl şekilleniyor? Görüşmelerden çıkan sonuçlar ne? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak görüşmelerinden sızan bilgileri aktardı. Buna göre formül iki ayaklı bir ittifak biçmine dayanıyor. İşte son dakika ayrıntıları…

5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:23:01 Güncelleme: 16:25:12
Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

Yerel seçim hazırlıklarında kulislerden beklenen son dakika bilgileri sızmaya başladı. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı adına tablo nasıl şekilleniyor? Görüşmelerden çıkan sonuçlar ne? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak görüşmelerinden sızan bilgileri aktardı. Buna göre formül iki ayaklı bir ittifak biçmine dayanıyor. İşte son dakika ayrıntıları…

Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

11 İLDE JEST, 24 İLDE İŞ BİRLİĞİ FORMÜLÜ

Buna göre içlerinde MHP'nin feragat ettiği büyükşehirler dahil. 11 ilde jest (yani aday çıkarmayarak ittifak ortağını destekleme, 24 ilde de iş birliği (yani güçlü formüllerle birlikte hareket etme) politikası üzerinden ilerlenecek.

İŞTE JEST YAPILACAK 11 İL

Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını desteleyecek.

Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını desteleyecek.

Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını desteleyecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbulda (Sean Penn kimdir?)
Hollywood yıldızı Sean Penn Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da (Sean Penn kimdir?)