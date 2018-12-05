Son dakika! İşte yerel seçim formülü: 11 ilde jest, 24 ilde iş birliği yapılacak

Yerel seçim hazırlıklarında kulislerden beklenen son dakika bilgileri sızmaya başladı. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı adına tablo nasıl şekilleniyor? Görüşmelerden çıkan sonuçlar ne? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Başkent'te ittifak görüşmelerinden sızan bilgileri aktardı. Buna göre formül iki ayaklı bir ittifak biçmine dayanıyor. İşte son dakika ayrıntıları…

5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:23:01 Güncelleme: 16:25:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





