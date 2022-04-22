RAMAZAN İMSAKİYE
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HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

Günlerdir kış soğuğu gibi bir Nisan geçiren Türkiye'de hava sıcaklıkları artmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

22.04.2022 08:33 - Son Güncelleme: 22.04.2022 08:33
HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

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