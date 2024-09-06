Demet Akalın’dan Müge Anlı'ya iltifat! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu: “Müge Anlı’yı kim giydiriyor?”

Demet Akalın'dan Müge Anlı itirafı! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonla ekranlara dönen araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'ya bir yorum de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. "Müge Anlı'yı kim giydiriyor?" diye soran ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.