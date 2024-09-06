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Demet Akalın’dan Müge Anlı'ya iltifat! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu: “Müge Anlı’yı kim giydiriyor?”

Demet Akalın'dan Müge Anlı itirafı! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonla ekranlara dönen araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'ya bir yorum de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. "Müge Anlı'yı kim giydiriyor?" diye soran ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:59 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 11:16
Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya iltifat! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu: Müge Anlı’yı kim giydiriyor? 1

Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya iltifat! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu: Müge Anlı’yı kim giydiriyor? 2

Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan Müge Anlı, yeniden milyonları ekran başına kilitledi ve reytinglerde zirveye oturdu.

Demet Akalın’dan Müge Anlı’ya iltifat! Program başlar başlamaz paylaşıp sordu: Müge Anlı’yı kim giydiriyor? 3

Kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Anlı için izleyicileri sevgi ve özlem içerikli mesajlar yayınladı.

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