CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı! İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız'ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı!
CHP'li Ekrem İmamoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabının satışına onay verdi, İmamoğlu'nun bu skandal kararına tepki yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satışını yaptığı terörist Sakine Cansız'ın yazdığı "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap hakkında Diyarbakır 1. Sulh Hakimliği tarafından 27 Haziran 2016 tarihinde toplatma kararı alındığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdiği kitabı satışa sunması "skandal" olarak değerlendirildi. Gelen tepkiler sonrasında kitap siteden çıkartıldıysa da Google arama sonuçlarında halen kitaba ilişkin bilgiler yer alıyor.
Kararda; şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan inceleme ve değerlendirmede el konulması istenilen basılı eserlerin açıktan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tarif edildiği gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemleri savunduğu, bu yönde faaliyetler içerisinde nasıl olunması gerektiği hususlarında oldukları anlaşılmakla savcılık talebin yerinde görülerek söz konusu kitapların tüm nüshalarına el konulması yönünden karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."