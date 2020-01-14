CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

Kararda; şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirmede el konulması istenilen basılı eserlerin açıktan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tarif edildiği gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemleri savunduğu, bu yönde faaliyetler içerisinde nasıl olunması gerektiği hususlarında oldukları anlaşılmakla savcılık talebin yerinde görülerek söz konusu kitapların tüm nüshalarına el konulması yönünden karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."