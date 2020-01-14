GaleriGüncel

CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı! İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız'ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı!

14.01.2020 10:41 - Son Güncelleme: 14.01.2020 10:47
CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

CHP'li Ekrem İmamoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabının satışına onay verdi, İmamoğlu'nun bu skandal kararına tepki yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satışını yaptığı terörist Sakine Cansız'ın yazdığı "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap hakkında Diyarbakır 1. Sulh Hakimliği tarafından 27 Haziran 2016 tarihinde toplatma kararı alındığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdiği kitabı satışa sunması "skandal" olarak değerlendirildi. Gelen tepkiler sonrasında kitap siteden çıkartıldıysa da Google arama sonuçlarında halen kitaba ilişkin bilgiler yer alıyor.

CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

DİYARBAKIR SULH CEZA HAKİMLİĞİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI YAPILIYOR, ÜLKEYİ BÖLMEYE YÖNELİK FİKİR VE EYLEMLER SAVUNULUYOR

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından başlatılan soruşturma, Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'ne devredildi.

CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği; aralarında terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın da bulunduğu 53 kitap hakkında toplatma kararı verdi.

CHP'li İBB'de skandal! Terörist Cansız'ın kitaplarını satışa sundular

Kararda; şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirmede el konulması istenilen basılı eserlerin açıktan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tarif edildiği gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemleri savunduğu, bu yönde faaliyetler içerisinde nasıl olunması gerektiği hususlarında oldukları anlaşılmakla savcılık talebin yerinde görülerek söz konusu kitapların tüm nüshalarına el konulması yönünden karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi!
Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi!