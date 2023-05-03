Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte SSK'yı batırdığını unutarak her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söylüyor. Peki SSK'yı batırdığı günlerde gazetede hangi başlıklar atılmıştı? İşte Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü, kötü yönetimi ve gazete manşetleri...
03.05.2023 07:36 - Son Güncelleme: 03.05.2023 07:37
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1992-1996 ve 1997-1999 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte, kötü yönetim nedeniyle dönemin gazeteleri tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğu görüldü.