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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte SSK'yı batırdığını unutarak her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söylüyor. Peki SSK'yı batırdığı günlerde gazetede hangi başlıklar atılmıştı? İşte Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü, kötü yönetimi ve gazete manşetleri...

03.05.2023 07:36 - Son Güncelleme: 03.05.2023 07:37
Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1992-1996 ve 1997-1999 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte, kötü yönetim nedeniyle dönemin gazeteleri tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğu görüldü.

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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

Gazete manşetleri, köşe yazıları ve sağlık haberleri; dönemin SSK'sının içinde bulunduğu yönetim buhranını bütün gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

24 Ocak 1998'de Akşam Gazetesi'nde Mustafa Dolu tarafından kaleme alınan, 'SSK hastalarının çilesi bitecek mi?' başlıklı köşe yazısında şiddetli bacak ağrısı nedeniyle SSK Göztepe Hastanesi'ne başvuran bir işçiye 17 Ağustos 1998'e gün verildiğinden bahsediliyor.

Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 12 Mart 1998'de Milliyet Gazetesi'nde Hasan Pulur tarafından yazılan, 'Evet, SSK niye batmasın' başlıklı köşe yazısında ise SSK'daki finansal kötü yönetimden bahsediliyor.

Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı batırdığı günlerde gazeteler bu başlıkları atmıştı: 5 trilyonluk SSK hatası

14 Mart 1998 Radikal Gazetesi'nde yayımlanan, '5 trilyonluk SSK hatası' başlıklı sayfa manşeti ise yine dönemin SSK'sının ekonomik anlamda kötü yönetildiğine bir başka örnek olarak arşivlerde yer alıyor.

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