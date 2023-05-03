Rize destanı! Başkan Erdoğan'dan "Böyle bir katılım görmemiştim" yorumu: 7'li koalisyonu titretecek kareler

Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'mizi; Cennetten bir bahçeyi yüklemişler bahçeye, getirip kondurmuşlar buraya Rize diye. Oy deniz Karadeniz, ay doğar yaylalara, Rize şahidim olsun düştüğüm sevdalara. Sevdasına düştüğüm güzelliğine vurulduğum Rize'yi siz değerli insanlarını saygıyla selamlıyorum.