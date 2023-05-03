Rize destanı! Başkan Erdoğan'dan "Böyle bir katılım görmemiştim" yorumu: 7'li koalisyonu titretecek kareler
Seçimlere günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli iradeyle buluşmaya, gönüllere dokunmaya devam ediyor. İzmir, Ankara ve Konya'da tarihi nir kalabalığa hitap eden Erdoğan'ın son durağı memleketi Rize oldu. Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan 80 bin kişi ellerinde bayraklar dillerinde Erdoğan sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu. 7'li koalisyonu titreten tarihi karelerin objektiflere yansıdığı mitingde Erdoğan, "Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti;
Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığı ile Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız.
Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'mizi; Cennetten bir bahçeyi yüklemişler bahçeye, getirip kondurmuşlar buraya Rize diye. Oy deniz Karadeniz, ay doğar yaylalara, Rize şahidim olsun düştüğüm sevdalara. Sevdasına düştüğüm güzelliğine vurulduğum Rize'yi siz değerli insanlarını saygıyla selamlıyorum.