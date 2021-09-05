Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?
Dünyayı 2 yılı aşkın süredir resmen esir alan koronavirüsle mücadelede aşılamaya tam gaz devam edilirken birçok kişi 4. doza gerek olup olmadığını merak ediyor. Özellikle yeni çıkan varyantların ardından bazı kişiler 4. dozun gerekliliğini savunurken bazıları ise karşı çıkıyor. Peki 4. doz aşı gerekli mi? 4. doz aşı için uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
05.09.2021 09:11
- Son Güncelleme: 05.09.2021 09:15
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.