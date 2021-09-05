Vav TV İzle
Haberler Güncel Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Dünyayı 2 yılı aşkın süredir resmen esir alan koronavirüsle mücadelede aşılamaya tam gaz devam edilirken birçok kişi 4. doza gerek olup olmadığını merak ediyor. Özellikle yeni çıkan varyantların ardından bazı kişiler 4. dozun gerekliliğini savunurken bazıları ise karşı çıkıyor. Peki 4. doz aşı gerekli mi? 4. doz aşı için uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...

05.09.2021 09:11 - Son Güncelleme: 05.09.2021 09:15
Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

SON DAKİKA