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Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin MHP grup toplantılarındaki açıklamaları söylediği atasözleri ve yüksek sesle seslenmesi her zaman özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dün de sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı. İşte Devlet Bahçeli taklidi ve arka planda yaşananlar...

05.09.2021 12:47 - Son Güncelleme: 05.09.2021 13:00
Devlet Bahçeli’nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin görüntüleri Twitter'dan yer aldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin komedyen standupçı Yunus Yuva olduğu öğrenildi.

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Devlet Bahçeli’nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Yuva, Bahçeli'nin yanında "MHP olarak, biz kuru ekmekle kuru soğan yemesini de biliriz. Yeter ki onurlu yaşayalım, yeter ki tam bağımsız yaşayalım.

Devlet Bahçeli’nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Bugün kaybettiysek yarın buluruz. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız.

Devlet Bahçeli’nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Fakat vatanın telafisi yoktur, başka Türkiye'de yoktur" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Bahçeli'nin sesiyle taklidini yapan Yuva'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Bahçeli, yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yuva'ya moral amacıyla taklidini yapmasına izin verdiği ortaya çıktı.

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