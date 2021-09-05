Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin
Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin MHP grup toplantılarındaki açıklamaları söylediği atasözleri ve yüksek sesle seslenmesi her zaman özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dün de sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı. İşte Devlet Bahçeli taklidi ve arka planda yaşananlar...
05.09.2021 12:47
- Son Güncelleme: 05.09.2021 13:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin görüntüleri Twitter'dan yer aldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin komedyen standupçı Yunus Yuva olduğu öğrenildi.