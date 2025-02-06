Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Afette yıkılan veya ağır hasar alan binaların bulunduğu bölgede, depremin ikinci yılında enkazın kaldırıldığı, bazı alanlarda binaların yükseldiği görülüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Adıyaman'da depremin hemen ardından Atatürk Bulvarı'nda ve Saat Kulesi'nde çekilen görüntüler ile aradan geçen iki yılda bölgede yükselen binalar ve çalışma yapılan alanların kayıtları yer alıyor.

Malatya'da da depremin hemen ardından görüntülenen bazı noktalar, afetin ikinci yılında aynı açıdan yeniden çekildi.