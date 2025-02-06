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Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya, iki yıl gibi kısa bir sürede adeta yeniden doğdu. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerle 2024 ve 2025 yıllarında aynı bölgelerin havadan çekilen fotoğrafları karşılaştırıldığında, şehirlerin büyük bir dönüşüm geçirdiği görüldü. İşte depremde yıkımın en yoğun yaşandığı Adıyaman, Hatay ve Malatya şehir merkezlerindeki dönüşümü gözler önüne seren o görüntüler...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 09:44
Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla canımız hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 2 yıl geçerken büyük yıkım yaşanan iller yeniden ayağa kalkıyor...

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

İKİ YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay, Adıyaman ve Malatya il merkezleri havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

AYNI AÇIDAN ÖNCESİ VE SONRASI

Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı. (Görüntüler 4 Şubat'ta çekildi)

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

SİMGE CADDELER VE MEYDANLAR

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Afette yıkılan veya ağır hasar alan binaların bulunduğu bölgede, depremin ikinci yılında enkazın kaldırıldığı, bazı alanlarda binaların yükseldiği görülüyor.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Adıyaman'da depremin hemen ardından Atatürk Bulvarı'nda ve Saat Kulesi'nde çekilen görüntüler ile aradan geçen iki yılda bölgede yükselen binalar ve çalışma yapılan alanların kayıtları yer alıyor.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Malatya'da da depremin hemen ardından görüntülenen bazı noktalar, afetin ikinci yılında aynı açıdan yeniden çekildi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Kent merkezinde çekilen görüntülerde, depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen Yeni Cami ve kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı'nın şimdiki hali yer alıyor.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Kent merkezinde Emeksiz ve İnönü caddelerinin çevresindeki binaların depremden sonra enkaza dönüşmesi, sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılmış hali ve son durumu da görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

İşte deprem bölgelerinden öncesi ve sonrası görüntüleri... (FOTOĞRAFLAR: AA)

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde devam eden çalışmalar afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde devam eden çalışmalar afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'da, Akevler ve Emek mahallelerinde devam eden çalışmalar afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri, depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Malatya'nın merkezinde, afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri, depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Malatya'nın merkezinde, afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri, depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Hatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri, depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi'nde devam eden çalışmalar afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...

Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi'nde devam eden çalışmalar afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...