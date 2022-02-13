Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

ARIKAN: "CEZASINI AZ BULDUM, İTİRAZ EDECEĞİZ!"

Sabah'ta yer alan habere göre, Aykut Arıkan ise dava sonrası şu açıklamaları yaptı: "Verilen ceza komik derecede, para cezasını az buldum. Ben bu konu yüzünden usulsüz bir şekilde işimden oldum.

Çok üzüldüm, işsiz kalmam, ağır engelli oğlumun tedaviye en çok ihtiyacı olduğu sürede bu oldu. Kimse bana bunu açıklayamaz.

Hizmet İş Sendikası avukat Kadir Zorlu ile bu konunun sonuna kadar arkasındayız, devam edeceğiz.