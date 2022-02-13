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Haberler Güncel Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın 2020 yılında İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile girdiği park ücreti tartışmasında "Benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusu ve küfür etmesi büyük tepki çekmişti. Skandal mahkemeye taşınmıştı. 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava karara bağlandı. Mahkeme Yılmaz'ı hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum etti.

13.02.2022 15:09 - Son Güncelleme: 13.02.2022 15:09
Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın İstanbul'da İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile park ücreti istediği için tartıştığı sırada "Benim kim olduğunu biliyor musun?" diyerek küfür ettiği ve tehditler savurduğu iddia edilmişti.

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Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'ın ise Yılmaz'ın İBB Sözcüsü Murat Ongun'u aradığı iddia edilmiş, Yılmaz'ın şikâyet edilmesi üzerine 6 yıldır çalıştığı işinden atıldığı ortaya çıkmıştı.

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

Yılmaz'ın İSPARK çalışanına hakaret ve tehdit ettiği iddiası mahkemeye de taşınmıştı.

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

ADLİ PARA CEZASINA MAHKÛM OLDU
45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada ise karar çıktı.

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

DİDEM ARSLAN YILMAZ'A 3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZA!
Mahkeme Yılmaz'a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkûm etti ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yılmaz'ın, Arıkan'ı tehdit etmesi suçundan ise beraat ettiği öğrenildi.

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

ARIKAN: "CEZASINI AZ BULDUM, İTİRAZ EDECEĞİZ!"

Sabah'ta yer alan habere göre, Aykut Arıkan ise dava sonrası şu açıklamaları yaptı: "Verilen ceza komik derecede, para cezasını az buldum. Ben bu konu yüzünden usulsüz bir şekilde işimden oldum.

Çok üzüldüm, işsiz kalmam, ağır engelli oğlumun tedaviye en çok ihtiyacı olduğu sürede bu oldu. Kimse bana bunu açıklayamaz.

Hizmet İş Sendikası avukat Kadir Zorlu ile bu konunun sonuna kadar arkasındayız, devam edeceğiz.

Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz’a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu

Yılmaz'ın tehdit suçundan beraat etmesi konusunda ve para cezasının az olması noktasında gerekli itirazlar ve başvuruları yapmaya hazırlanıyoruz.

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