Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a şok! İSPARK görevlisine küfür etmişti! Cezası belli oldu
Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın 2020 yılında İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile girdiği park ücreti tartışmasında "Benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusu ve küfür etmesi büyük tepki çekmişti. Skandal mahkemeye taşınmıştı. 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava karara bağlandı. Mahkeme Yılmaz'ı hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum etti.
Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın İstanbul'da İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile park ücreti istediği için tartıştığı sırada "Benim kim olduğunu biliyor musun?" diyerek küfür ettiği ve tehditler savurduğu iddia edilmişti.
İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'ın ise Yılmaz'ın İBB Sözcüsü Murat Ongun'u aradığı iddia edilmiş, Yılmaz'ın şikâyet edilmesi üzerine 6 yıldır çalıştığı işinden atıldığı ortaya çıkmıştı.
ARIKAN: "CEZASINI AZ BULDUM, İTİRAZ EDECEĞİZ!"
Sabah'ta yer alan habere göre, Aykut Arıkan ise dava sonrası şu açıklamaları yaptı: "Verilen ceza komik derecede, para cezasını az buldum. Ben bu konu yüzünden usulsüz bir şekilde işimden oldum.
Çok üzüldüm, işsiz kalmam, ağır engelli oğlumun tedaviye en çok ihtiyacı olduğu sürede bu oldu. Kimse bana bunu açıklayamaz.
Hizmet İş Sendikası avukat Kadir Zorlu ile bu konunun sonuna kadar arkasındayız, devam edeceğiz.