İlçedeki mezarlar taşınıyor! Artvin Yusufeli'nde büyük hareketlilik
Artvin'in Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde hazırlıklar sürüyor. 72 yıllık yerleşim yerlerine veda edecek olan ilçe halkı, su altında kalacak yakınlarının mezarlarının nakli için belediyeye başvuruyor. Görevliler de mezarlardan alınan kalıntıları yeni yerleşim alanındaki toplu mezar alanlarına naklediyor. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, 450 dolayında mezarın taşınma işleminin sürdüğünü belirtti.
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı.
Su tutmaya başlayan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde taşınma için geri sayım başladı.
MEZARLAR TAŞINIYOR
1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezi, yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yansıtıcılar mevkisindeki yeni yerleşim alanına taşınacak. Alt yapı çalışmalarında sona gelinen, 1638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim alanına mezarlar da taşınmaya başladı.
Yusufeli Belediyesi ekipleri, su altında kalacak 7 toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaparak taşınacak mezarları kayıt altına aldı. İlçe sakinlerinin talepleri ile tespit edilen 450 dolayında mezarın, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yeni yerleşim yerindeki kabristanlığa taşınmasına başlandı.
"MEZAR SAHİPLERİNE DUYURULAR YAPTIK"
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçede kayıtlı mezarların bazılarının sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek, "Baraj projemizden dolayı ilçemiz, köylerimiz sular altında kalıp, yeni yerine taşındığından, mezarlık alanlarımız da isteyen, muvafakatname verenlerin mezarları, yeni yerlerimize DSİ tarafından taşıması yapılıyor.