Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 12 eylül cuma namazı ezan vakti saati kaçta?

12 eylül cuma namazı ezan vakti saati kaçta? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Soruları merak ediliyor. Cuma namazı İslam dünyasında en önemli ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor. 12 Eylül 2025 Cuma günü milyonlarca Müslüman, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?" ve "Cuma ezanı saat kaçta okunacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Şehir şehir Cuma vakitleri ve namaz kılınışına dair detaylar haberimizde.

Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olarak öne çıkıyor. Hem bireysel hem de toplu ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel günde, Cuma namazı kılmak isteyenler detayları araştırıyor. 12 Eylül 2025 Cuma namazı için "Cuma kaç rekattır, nasıl kılınır?" sorusu dini bilgilerini tazelemek isteyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda yaşanılan şehirde Cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusu da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Cuma namazı bugün saat kaçta?

12 Eylül İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:05

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

↪ Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanı sıra, farzdan önce dört rekat, farzdan sonra ise dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnet namazı bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

↪ İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet namazı, bir selam ile dört ve bir selam ile iki rekat olmak üzere toplamda altı rekat olarak eda edilir. Bu görüşün, Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiği belirtilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazı, camide cemaatle kılınan ve farz olan bir ibadettir. Cuma günü, müminler için bayram niteliği taşırken, bu namaz erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, öğle vakti girdiğinde kılınır ve her şehirde namaz vakitleri farklılık gösterebilir. İl il Cuma namazı saatlerini ve 2025 imsakiye için tıklayınız.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet'e göre Cuma namazı, akıl baliğ olmuş, mukim ve mazereti bulunmayan her Müslüman erkek için farz-ı ayındır. Bu hüküm, Kur'an, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, Cuma Suresi'nde,

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra ise yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurarak Cuma namazının önemini vurgulamıştır.

↪ Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurarak bu ibadetin zorunluluğunu ifade etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden itibaren Cuma namazı düzenli olarak kılınmış ve farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamıştır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, belirli bir düzen içerisinde farzı ve sünnetleriyle birlikte eda edilir. İlk olarak, Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi dört rekat olarak kılınır. Bu sünneti kılarken niyet edilir:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur, ardından Euzü Besmele çekilir ve her rekatta Fatiha ile bir zamm-ı sure okunur. İlk oturuşta yalnızca Ettehiyyatü, son oturuşta ise Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunarak namaz tamamlanır.

↪ Sünnetin ardından imam minbere çıkar ve müezzin iç ezanı okur. İmam, hutbeye başlamadan önce bir süre oturur, ardından ayağa kalkarak iki bölümden oluşan hutbeyi irad eder. Hutbe esnasında cemaat sessizce dinlemeli, konuşmaktan ve namaz kılmaktan kaçınmalıdır. Hutbe bitince imam minberden inerek mihraba geçer ve cemaatle birlikte iki rekatlık farz namazını kıldırır.

Farz namazına niyet edilir:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Bu farz namazı, sabah namazının farzı gibi kılınır. Farz tamamlandıktan sonra, dört rekatlık son sünnet kılınır. Niyeti şu şekildedir:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya."

Son sünnet de ilk sünnet gibi eda edilir ve böylece Cuma namazı, farzı ve sünnetleriyle tamamlanmış olur.

