Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 12 eylül cuma namazı ezan vakti saati kaçta?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

↪ Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanı sıra, farzdan önce dört rekat, farzdan sonra ise dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnet namazı bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

↪ İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet namazı, bir selam ile dört ve bir selam ile iki rekat olmak üzere toplamda altı rekat olarak eda edilir. Bu görüşün, Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiği belirtilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).