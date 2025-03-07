Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 12 eylül cuma namazı ezan vakti saati kaçta?
12 eylül cuma namazı ezan vakti saati kaçta? Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Soruları merak ediliyor. Cuma namazı İslam dünyasında en önemli ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor. 12 Eylül 2025 Cuma günü milyonlarca Müslüman, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?" ve "Cuma ezanı saat kaçta okunacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Şehir şehir Cuma vakitleri ve namaz kılınışına dair detaylar haberimizde.
Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olarak öne çıkıyor. Hem bireysel hem de toplu ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel günde,
Cuma namazı kılmak isteyenler detayları araştırıyor. 12 Eylül 2025 Cuma namazı için "Cuma kaç rekattır, nasıl kılınır?" sorusu dini bilgilerini tazelemek isteyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Aynı zamanda yaşanılan şehirde Cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusu da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.
Cuma namazı bugün saat kaçta?
12 Eylül
İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:05
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
↪ Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanı sıra, farzdan önce dört rekat, farzdan sonra ise dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnet namazı bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).
↪ İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet namazı, bir selam ile dört ve bir selam ile iki rekat olmak üzere toplamda altı rekat olarak eda edilir. Bu görüşün, Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiği belirtilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).
CUMA NAMAZI FARZ MI?
Cuma günü, müminler için bayram niteliği taşırken, bu namaz erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınlar için Cuma namazı, camide cemaatle kılınan ve farz olan bir ibadettir. Cuma namazı farz değildir.
CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Cuma namazı, öğle vakti girdiğinde kılınır ve her şehirde namaz vakitleri farklılık gösterebilir. İl il Cuma namazı saatlerini ve 2025 imsakiye için tıklayınız.
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Diyanet'e göre Cuma namazı, akıl baliğ olmuş, mukim ve mazereti bulunmayan her Müslüman erkek için farz-ı ayındır. Bu hüküm, Kur'an, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, Cuma Suresi'nde,
(el-Cum'a, 62/9-10) buyurarak Cuma namazının önemini vurgulamıştır. "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra ise yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz."