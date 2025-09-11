takvim-logo

Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Yapılan açıklamada, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey ve doğusu yeni bir yağışlı hava dalgasına hazırlanıyor. Peki hangi illerde kuvvetli sağanaklar ve sert rüzgarlar etkili olacak? Hafta boyunca hava sıcaklıkları nasıl değişecek

Meteoroloji'den 3 İle Sarı Uyarı: Kars, Ardahan ve Erzurum Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan ve Erzurum için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamaya göre bu illerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Kars ve Ardahan çevresinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskını, sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olması istendi.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde belirgin bir artış gözleniyor. Meteoroloji'nin haritalarına göre özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 35°C'ye yaklaşacak. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, ani hava değişimlerine karşı uyarılar peş peşe geldi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

SAMSUN'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kısa sürede şiddetlenen yağış nedeniyle çok sayıda araç trafikte mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, şehirde hayat adeta durma noktasına geldi. Samsun Valiliği, yağışların devam edebileceğini belirterek sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı.

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NELER BEKLENİYOR?

Haftanın ilerleyen günlerinde Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da yağışlar etkisini sürdürecek. Hafta sonuna doğru Marmara ve Batı Karadeniz'de de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da cuma günü sağanak geçişleri, pazartesi ve salı günleri ise gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

Önümüzdeki salı günü ise Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Bu yağışlar, ani sel, su baskını ve yerel dolu riski gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Meteoroloji, vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı Bulutlu, Sıcaklıklar 29-35°C Arasında

Marmara'nın büyük kısmında hava parçalı ve az bulutlu geçecek. İstanbul'da sıcaklık 29°C civarında olurken, Edirne'de 33°C, Çanakkale'de ise 35°C'ye kadar çıkacak. Kırklareli 31°C ile bölgenin diğer illerine yakın sıcaklıklar yaşayacak. Hafta boyunca yağış riski düşük, ancak sıcaklıkların artması nedeniyle özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemli olacak.

Karadeniz Bölgesi: Sağanak Yağışlar ve Yerel Kuvvetli Yağış Riski

Batı Karadeniz'de Bolu 26°C, Düzce 29°C, Sinop ve Zonguldak 28-25°C arasında seyredecek. Bölge kıyıları sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Artvin 21°C, Trabzon 24°C ve Samsun 25°C ile serin sayılabilecek sıcaklıklara sahip. Yağışların özellikle Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde ani su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Doğu Anadolu: Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Van çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 19°C, Kars 18°C, Van 25°C ile bölge genelinde serin hava hakim. Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Bölgenin güneybatısında kuzey, Hakkari çevresinde ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esecek.

Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve Açık Hava, Rüzgar Dikkat

Güneydoğu'da Diyarbakır 32°C, Gaziantep 33°C, Mardin 31°C ve Siirt 32°C ile sıcaklıklar yüksek. Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak, ancak bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olabilir. Özellikle tarım alanları ve açık alanlarda yaşayanların rüzgara karşı tedbirli olması öneriliyor.

Ege ve Akdeniz: Açık Gökyüzü, Yüksek Sıcaklıklar

Ege'de sıcaklıklar 27-36°C arasında değişiyor. Manisa ve Denizli'de 35-36°C'ye ulaşması beklenen hava, açık ve güneşli olacak. İzmir 34°C ile Ege'deki yüksek sıcaklık ortalamasına dahil.

Akdeniz'de de benzer tablo hakim. Adana ve Antalya 36°C'yi görürken, Burdur ve Hatay'da hava 32-33°C civarında olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor; bu durum özellikle dağlık ve açık alanlarda dikkat gerektiriyor.

İç Anadolu: Sıcak ve Açık Hava

Ankara 26°C, Çankırı 27°C, Eskişehir ve Konya 28°C civarında seyredecek. Bölgede gökyüzü az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüzleri bunaltıcı olabilir, özellikle dışarıda çalışan vatandaşların güneş koruyucu önlemler alması öneriliyor.