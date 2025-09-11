Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Yapılan açıklamada, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey ve doğusu yeni bir yağışlı hava dalgasına hazırlanıyor. Peki hangi illerde kuvvetli sağanaklar ve sert rüzgarlar etkili olacak? Hafta boyunca hava sıcaklıkları nasıl değişecek
Meteoroloji'den 3 İle Sarı Uyarı: Kars, Ardahan ve Erzurum Dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan ve Erzurum için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamaya göre bu illerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Kars ve Ardahan çevresinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskını, sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olması istendi.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Batı ve Orta
Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde belirgin bir artış gözleniyor. Meteoroloji'nin haritalarına göre özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 35°C'ye yaklaşacak. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, ani hava değişimlerine karşı uyarılar peş peşe geldi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri,
Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.