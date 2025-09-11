Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NELER BEKLENİYOR?

Haftanın ilerleyen günlerinde Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da yağışlar etkisini sürdürecek. Hafta sonuna doğru Marmara ve Batı Karadeniz'de de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da cuma günü sağanak geçişleri, pazartesi ve salı günleri ise gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

Önümüzdeki salı günü ise Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Bu yağışlar, ani sel, su baskını ve yerel dolu riski gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Meteoroloji, vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.