Dünyada sadece 2 benzeri var! TSK için kamikaze dronelar geliyor...

Dünyada sadece 2 benzeri var! TSK için "kamikaze drone"lar geliyor...
Son dakika haberine göre, Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkati çeken ürünlerinden "kamikaze drone"lar yakın zamanda ''Alpagu'' ile çeşitlenecek.
25.06.2020 10:20
- Son Güncelleme: 25.06.2020 10:20
Çok uzak mesafelerde görev yapabiliyor ve tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında çok hızlı kullanılabiliyor. Alpagu ayrıca üzerideki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etkisi ve operasyonel üstünlük sağlıyor.
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