31 Aralık 2022 yılbaşı HAVA DURUMU nasıl? Meteoroloji'den yılbaşı uyarısı! Bu HAFTA SONU yağmur var mı?
Yılbaşı için planları olan milyonlarca kişi hafta sonu hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kentte sarı 3 kentte ise turuncu uyarı verildi. Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye Düzce sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Kocaeli'nde ise akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala ise kutlamaların odak noktası olacak İstanbul'a gözler çevrildi. İşte 31 Aralık hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...
Özellikle yılbaşının tadını beyaz örtüyle çıkarmak isteyenler, kar yağışının Türkiye'de hangi il ve şehir merkezlerinde yoğunlaştığını araştırıyor. 31 Aralık hava durumu ve bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Geçtiğimiz seneye göre megakent İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu hafta ise hava sıcaklıkları geride bıraktığımız haftaya göre düşüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öncülüğünde AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yaptı. Meteoroloji uzmanı, 7 günlük hava tahmini raporuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE YAĞMUR
7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok