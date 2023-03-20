Listede en şanslı, en talihli, en zengin, en paralı 5 burç var! Burçlarda 2023’ün enleri belli oldu! Nisan ayında köşeyi dönecekler! Yay, Kova...

Burçlarla haşır neşir olanlar buraya! Burçlarda 2023'ün "en"leri belli oldu! Listede en şanslı, en talihli, en zengin, en paralı 5 burç var! Nisan ayında köşeyi dönecekler! Yay, Kova ve diğer 3 burç başta olmak üzere ''en''ler tek tek açıklandı. Şans, talih, para, zenginliğin yanı sıra, en korkak, en ağlak, en zeki, en plancı burçlar da açıklandı. İşte burçların enleri listesi 2023.