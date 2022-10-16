HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı