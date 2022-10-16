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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? haftanın ilk günü işe gitmek için yola çıkacakların cevabını aradığı ilk sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

16.10.2022 21:45 - Son Güncelleme: 16.10.2022 21:45
HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl hariç) ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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