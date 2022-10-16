HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Ulaşımı bile etkileyecek | 17 Ekim 2022 hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? haftanın ilk günü işe gitmek için yola çıkacakların cevabını aradığı ilk sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl hariç) ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı