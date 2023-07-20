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HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını Meteoroloji'den geldi. Türkiye, sıcak hava dalgasıyla boğuşurken MGM yeni bir rapor yayınladı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
20.07.2023 08:41 - Son Güncelleme: 20.07.2023 08:41
HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji’den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

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HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji’den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji’den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji’den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji’den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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