HAVA DURUMU | Yanacağız! Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı! 7 derece artacak! İşte il il hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını Meteoroloji'den geldi. Türkiye, sıcak hava dalgasıyla boğuşurken MGM yeni bir rapor yayınladı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
20.07.2023 08:41 - Son Güncelleme: 20.07.2023 08:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.