Yeni bir İstanbul Kuruluyor! Bakan Özhaseki duyurdu: "Kaybedecek 1 saniyemiz yok"

600 BİN KONUT ÇOK RİSKLİ

Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yapıldığını duyurdu.

Kent genelinde yaklaşık 5.8 milyon bağımsız birimin olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun 1.5 milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor.