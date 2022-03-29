Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda flaş gelişme! Gezek kardeşlerin satın almak istediği otomobilin sahibi ilk kez konuştu

"YOK BENİM ARABAMLA BİNMİŞLER, GEZMİŞLER DE YAKALANMIŞLAR' GİBİ BU TARZ HABERLERİN HEPSİ YANLIŞ"

İzinsiz fotoğraflarının yayınlanmasına ve olaydan 1 ay sonra koyduğu ilandaki bilgilerin kullanılmasına tepki gösteren Fatih Alto, "Biz böyle bir olay yaşadık. Bunun sonrasında asılsız haberler çıktı. Benimle kimse röportaj yapmadı. İlk defa konuşuyorum. 'Yok benim arabamla binmişler, gezmişler de yakalanmışlar' gibi bu tarz haberlerin hepsi yanlış. Benim aracımın başına dahi gelip kapısını dahi açmadı bu arkadaşlar. Olay bu şekilde oldu. Benim aracım daha öncesinde ilanda değildi. Sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bu olay yaşandıktan 23 gün sonra araç ilana girdi. 21 Mart'ta ilana koydum. Bu ilandaki fotoğrafları ve bilgilere bakarak haber yapıyorlar. Bu da bizi rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığımızı da avukatlarımıza ileteceğiz" şeklinde konuştu.

