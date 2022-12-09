9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...
Trendyol Çekiliş sonuçları açıkladı. Trendyol iPhone 14 Çekilişi için katılımlar 11 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Trendyol Çekilişi 5 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'da noter huzurunda yapıldı. Trendyol Çekiliş Sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde ilan edildi. Trendyol Çekiliş Sonucu kazanan isimlerin listesine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz...
09.12.2022 10:28 - Son Güncelleme: 09.12.2022 10:34