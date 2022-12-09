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Haberler Güncel 9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

Trendyol Çekiliş sonuçları açıkladı. Trendyol iPhone 14 Çekilişi için katılımlar 11 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Trendyol Çekilişi 5 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'da noter huzurunda yapıldı. Trendyol Çekiliş Sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde ilan edildi. Trendyol Çekiliş Sonucu kazanan isimlerin listesine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz...

09.12.2022 10:28 - Son Güncelleme: 09.12.2022 10:34
9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

Son dakika Trendyol çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Asıl talihliler ve yedek talihliler belli oldu. İşte Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

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9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Trendyol çekiliş sonuçlarını açıkladı.

10 adet değeri 30. 999 TL olan iPhone 14,

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

10 adet değeri 17.499 TL olan Samsung Galaxy Z Flip3,

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

10 adet değer 8.799 TL olan Eve Vacuum Mop akıllı robot süpürge,

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

10 adet değeri 4.690 TL olan JBL Charge 5 Hoparlör,

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

10 adet değeri 3.999 TL Apple Airpords 3. nesil kulaklık.

9 ARALIK 2022 TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Trendyol çekilişi İSİM LİSTESİ! Iphone 14, robot süpürge, İstanbul, Ankara, Niğde...

Yapılan açıklamada, ''Hediye görselleri, bilgiler, piyasa değeri ve veraset intikal vergisi tutarı fikir edinme amaçlı olup, farklılık gösterebilir.'' denildi.

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