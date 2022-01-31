Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Şüpheliler için süre uzatıldı
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi restoranında 7 el silah ateşiyle öldürülmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandılar. Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medyadan aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Ece Erken'le Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümündeki detaylar...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.