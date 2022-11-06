Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Antalya’da 4 farklı spor branşını takip etti

BAKAN KASAPOĞLU, 2022 AVRUPA YAŞ GRUPLARI SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NIN AÇILIŞINDA KONUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun ardından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, satranç sporcularını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Satranç, en fazla lisanslı sporcumuz olan branş." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı.