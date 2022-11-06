Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Antalya'da 4 farklı spor branşını takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor turizminin başkenti olarak gösterilen Antalya'da farklı branşlarda düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarını yerinde takip etti. Bakan Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun startını verip dereceye girenlere ödüllerini takdim ederken, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programına ve Uluslararası Tenis Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı. Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı Kampını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ayrıca, Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da, Ironman Triatlonu, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası ve Uluslararası Tenis Turnuvası'nı takip etti, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı Kampını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ayrıca, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. Haftasında oynanan Fraport Tav Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasını da tribünden izledi.
Bakan Kasapoğlu, 85 ülkeden yaklaşık bin 900'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Ironman Triatlonu'nun startını verdi.
Bakan Kasapoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışları öncesi yaptığı açıklamada, Ironman Triatlonu'na katılan sporcuları Türkiye'de görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.
Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erdi
BAKAN KASAPOĞLU, IRONMAN TRİATLONU ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park'ın sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda, 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla tamamlandı.
Erkeklerde 3 saat 53 dakika 32 saniyeli derecesiyle Litvanya'dan Artyom Soloduha birinciliği elde etti. İsviçre'den Jonathan Guisolan ikinci, İngiltere'den Henry James üçüncü oldu. Kadınlarda ise 4 saat 19 dakika 13 saniyeyle İngiltere'den Jordan Matthews şampiyon oldu. Türkiye'den Melda Darvis ikinci ve Çiğdem Tütüncü üçüncülüğü elde etti.
Bakan Kasapoğlu, The Land Of Legends içindeki alanda düzenlenen törende dereceye girenlere ödüllerini verdi.
BAKAN KASAPOĞLU, 2022 AVRUPA YAŞ GRUPLARI SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NIN AÇILIŞINDA KONUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu'nun ardından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programına katıldı.
Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, satranç sporcularını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Satranç, en fazla lisanslı sporcumuz olan branş." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı.
Bu başarı öyküsünü hep birlikte yazdıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor. Bunun arkasında büyük bir çaba ve gayret var. Birazdan tenis şampiyonasına gideceğim. Sabah triatlon yarışı vardı. Dünyanın her yerinden binlerce sporcu vardı. Her gelen sporcunun altyapıya ve organizasyonların başarısına olan hayranlığı Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu, spor turizminde de marka bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede hem tesis altyapısıyla hem organizasyon becerileriyle ve tabii ki donanımlı antrenörleri ve birbirinden başarılı sporcularıyla daha büyük hedeflere hep birlikte gidiyoruz. Her alanda başarılı sonuçlarla ay-yıldızımızı yükseklerde dalgalandırıyoruz."
Konuşmaların ardından, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na takdim etti.