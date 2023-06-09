Bazı kurum ve kuruluşlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram; İletişim Başkan Yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcıları Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu da yeniden aynı göreve atandı.