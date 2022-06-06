HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Radar görüntülerine yansıdı! İstanbul için saat verildi | 6 Haziran 2022 hava durumu

İSTANBULLULAR BU SAATLERE DİKKAT

İstanbul'da bugün genel olarak çok bulutlu bir hava olması beklenirken, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyılarda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TRAKYA KESİMİ'NE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasında "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı