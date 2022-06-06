HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Radar görüntülerine yansıdı! İstanbul için saat verildi | 6 Haziran 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için de saat verdi. Hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 6 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBULLULAR BU SAATLERE DİKKAT
İstanbul'da bugün genel olarak çok bulutlu bir hava olması beklenirken, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyılarda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
TRAKYA KESİMİ'NE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin açıklamasında "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ve Edremit Körfezi ile İzmir'in kuzey ilçelerinin (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı