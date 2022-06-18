Avrupa'da alarm seviyesi yükseliyor! Kırmızı kodla uyardılar: Sıcak hava, kuraklık, ölümler
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte havalar ısınmaya başladı. Bazı yerlerde hava sıcaklarının orantısız olarak artması yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Avrupa'da artan sıcaklıkların ardından birçok ülke için kırmızı kodlu uyarılar gelirken kuraklık ve insan ölümleri konusunda da telkinlerde bulunuldu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken DMO, Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinden '10 derece yüksek' olacağını vurgulayarak "Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" dedi.
AVRUPA'DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR
Birleşmiş Milletlere bağlı DMO erken gelen hava sıcaklıklarının nedeni hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan 'alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının' Avrupa'ya yayılacağını ifade etti. DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği ifade edildi.
DMO, Avrupa'nın birçok bölümlerinde 'kuraklığın' sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirtilerek "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" açıklamasını yaptı.
İSVİÇRE'DE ALARM SEVİYESİ 3
Sıcak hava dalgasının son bir haftadır etkili olduğu ülkelerden biri İsviçre oldu. İsviçre'de gün içinde hava sıcaklığının Basel, Sion ve Cenevre gibi kentlerde 35 derece ve üstüne çıkması, yarın ise Basel'de 37 dereceyle sıcaklığın rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor. İsviçre Federal hükümeti ülkede alarm seviyesini 3 olarak açıkladı.
Yetkililer, ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurgulayarak "Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir" ifadelerini kullandı.
İSPANYA'DA ORMAN YANGINLARI ARTIYOR
Yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da ulusal meteoroloji servisi AEMET, ülkenin iç kesimlerindeki sıcaklıkların bu hafta art arda ülkenin bazı bölgelerinde 40°C'yi aştığını ve orta İspanya'daki Toledo eyaletinde 43°C'ye ulaştığını açıkladı.
Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya'da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilya, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid'de 41 santigrat dereceye kadar çıktı.