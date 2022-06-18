Avrupa’da alarm seviyesi yükseliyor! Kırmızı kodla uyardılar: Sıcak hava, kuraklık, ölümler

İSVİÇRE'DE ALARM SEVİYESİ 3

Sıcak hava dalgasının son bir haftadır etkili olduğu ülkelerden biri İsviçre oldu. İsviçre'de gün içinde hava sıcaklığının Basel, Sion ve Cenevre gibi kentlerde 35 derece ve üstüne çıkması, yarın ise Basel'de 37 dereceyle sıcaklığın rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor. İsviçre Federal hükümeti ülkede alarm seviyesini 3 olarak açıkladı.

Yetkililer, ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurgulayarak "Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir" ifadelerini kullandı.