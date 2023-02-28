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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara'ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

ÇAMUR YAĞACAK! Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bugün ve yarın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde olacak. İşte il il hava durumu

28.02.2023 09:38 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:38
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

TOZ TAŞINIMI

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya toz taşınımı uyarısı! Çamur yağacak! | Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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