Depremler devam ederken uzman isimden korkutan açıklama: 500’e yakın diri fay hattı var!

10 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 binin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini hatırlatan Temiz, "6 Şubat günü iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarak birçok ilimiz etkilendi. Bu depremlerden dolayı şu ana kadar 10 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu süre içerisinde bunların olması doğal ve bu sarsıntılar devam edecektir. Ülkemizde 500'ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından tanımlanmış, çalışılmış faylar bulunmaktadır." dedi.



