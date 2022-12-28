Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi büyük sevince neden oldu! Vatandaşlar coşkuyla kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözüldüğünü, yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu duyurdu. Milyonları sevindiren haber adeta bayram havası yaşarattı, vatandaşlar coşkuyla kutladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları kamuoyuna açıkladı.
Başkan Erdoğan, "Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
OYUN HAVASI EŞLİĞİNDE KUTLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonları sevindiren EYT müjdesi büyük coşku ile karşılandı. Gebze'de emeklilik bekleyen vatandaşlar oyun havası eşliğinde kararı kutladı.