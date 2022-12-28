Başkan Erdoğan’ın EYT müjdesi büyük sevince neden oldu! Vatandaşlar coşkuyla kutladı

Başkan Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.