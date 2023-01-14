13 Ocak Akbank cüzdan çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Takvim Gazetesi AKBANK CÜZDAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! iPhone 14, Apple Watch, AirPods...
Takvim Gazetesi Akbank cüzdan yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "11.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 10 kişi iPhone 14 128 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", 10 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 10 kişi AirPods 3. Nesil ve Lightning Şarj Kutusu kazanmıştır.'' denildi. İşte Akbank cüzdan çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ.
14.01.2023 13:08 - Son Güncelleme: 14.01.2023 13:10
Takvim Gazetesi Akbank Juzdan çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kazanan talihliler birbirinden özel ödüllerin sahibi oldular. Kazanan kişilere iPhone 14, Apple Watch, AirPods verilecek. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 28.01.2023 tarihine kadar geri bildirim yapması gerekiyor. İşte 13 Ocak Akbank cüzdan çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!