Vav TV İzle
Haberler Güncel Beştepe'de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

Beştepe'de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl vefa ödülüne Aşık Veysel layık görüldü. İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman ödülünü alırken, gastronomi alanında da Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşlere ödülleri teslim edildi. Müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, dans-bale alanında Tan Sağtürk ödüle layık görüldü. Programa Orhan Gencebay da iştirak etti. İşte ödül alanlar ve ödül töreninden kareler...

21.12.2022 22:25 - Son Güncelleme: 21.12.2022 22:28
Beştepe’de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödülleri takdim etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beştepe’de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...


İşte ödüle layık görülen isimler:

Müzik alanında Ajda Pekkan,

Beştepe’de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

Resim alanında Süleyman Saim Tekcan,

Beştepe’de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

Sinema alanında Yılmaz Erdoğan,

Beştepe’de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...

İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman,

SON DAKİKA