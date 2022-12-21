Beştepe'de yıldızlar geçidi! Başkan Erdoğan ödülleri tek tek takdim etti: Ajda Pekkan, Tan Sağtürk, Yavuz Bülent Bakiler...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl vefa ödülüne Aşık Veysel layık görüldü. İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman ödülünü alırken, gastronomi alanında da Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşlere ödülleri teslim edildi. Müzik alanında Ajda Pekkan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, dans-bale alanında Tan Sağtürk ödüle layık görüldü. Programa Orhan Gencebay da iştirak etti. İşte ödül alanlar ve ödül töreninden kareler...
21.12.2022 22:25 - Son Güncelleme: 21.12.2022 22:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödülleri takdim etti.