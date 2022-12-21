CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını anlatan Y.D., "Batsın partiniz de belediyeniz de. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız.

Bir yönetici, alt biriminde çalışana 'Bu ne demek' diye soramıyor mu?" dedi. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.