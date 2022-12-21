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CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

CHP'deki taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 14 yaşındaki oğluna CHP'li belediye çalışanının cinsel içerikli fotoğraf gönderdiği anlayan anne çileden çıktı. Tacizcinin evini basan anne kaldırım taşıyla kapıya saldırdı. "Batsın partiniz de belediyeniz de" diye isyan eden anne, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

21.12.2022 08:57 - Son Güncelleme: 21.12.2022 08:57
CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

Kırşehir'de 14 yaşındaki oğlunu taciz eden CHP'li belediye çalışanı M.Z.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Y.D. "Oğlumun psikolojisi bozuldu" dedi.

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CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

Olay, 16 Aralık'ta meydana geldi. M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı. Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z.'nin yazışmalarının fotoğrafları ile CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne giderek tepki gösterdi.

CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

Öfkeli anne, kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdürü ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti.

CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını anlatan Y.D., "Batsın partiniz de belediyeniz de. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız.

Bir yönetici, alt biriminde çalışana 'Bu ne demek' diye soramıyor mu?" dedi. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'
M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D., şüphelinin adresini kaldırım taşıyla bastı. M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D. "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım.

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