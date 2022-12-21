CHP’li belediyede skandal! 14 yaşındaki oğluna taciz edilen anne isyan etti: Adalet istiyorum
CHP'deki taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 14 yaşındaki oğluna CHP'li belediye çalışanının cinsel içerikli fotoğraf gönderdiği anlayan anne çileden çıktı. Tacizcinin evini basan anne kaldırım taşıyla kapıya saldırdı. "Batsın partiniz de belediyeniz de" diye isyan eden anne, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.
21.12.2022 08:57 - Son Güncelleme: 21.12.2022 08:57
Olay, 16 Aralık'ta meydana geldi. M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı. Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z.'nin yazışmalarının fotoğrafları ile CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne giderek tepki gösterdi.
CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını anlatan Y.D., "Batsın partiniz de belediyeniz de. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız.
Bir yönetici, alt biriminde çalışana 'Bu ne demek' diye soramıyor mu?" dedi. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.