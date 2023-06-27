HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu