HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Meteoroloji'den İstanbul için kritik bir uyarı geldi. MGM'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'un Anadolu yakasında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Peki bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'da yağış var mı? İşte il il hava durumu
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Ülkemizin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı