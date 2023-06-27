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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Meteoroloji'den İstanbul için kritik bir uyarı geldi. MGM'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'un Anadolu yakasında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Peki bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'da yağış var mı? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
27.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:08
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Ülkemizin güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Haziran 2023 hava durumu

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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