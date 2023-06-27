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AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs'tan başarıyla çıkan AK Parti, yerel seçimler için kollarını sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı" diyerek yerel seçim sürecini başlatmıştı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Her şehir için ayrı beyanname hazırlamayı planlayan AK Parti, şehrin kimliğine göre aday çıkarmak için çalışmalarını başlattı.

27.06.2023 09:32 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:32
AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde yerel seçimlerin yol haritası da şekillenmeye başladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları:

GALERİ DEVAM EDİYOR
AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

STRATEJİ GRUBU YENİLENDİ: Partinin strateji ekibi yenilendi. Ekip öncekine oranlara daha geniş tutuldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. Şu anda yerel seçim kampanyasıyla ilgili fikri çalışmalar sürüyor.

AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

HER ŞEHİR İÇİN AYRI BEYANNAME: Son AK Parti MKYK toplantısında yerel seçimlere dönük sunumlar da yapıldı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak.

AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

ŞEHRE GÖRE ADAY: Her şehrin kendini özel kriterleri ve kimliği öne çıkartılacak. Bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Şehrin kimliğine uyan isimler üzerinden tercih yapılması önerilecek. Yani popüler, tanınan isim arayışı yerine şehrin dokusuna uygun, oy alabilecek adaylar ile devam edilecek.

AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!

CHP'LİLERİN BOŞ VAATLERİ HALKA ANLATILACAK: İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin karneleri çıkartılacak. Seçim vaatlerinden neleri yaptıkları, gerçekleşme oranları halka anlatılacak. İlk yapılan çalışmalara göre vaatlerin gerçekleşme oranı yüzde 5'i geçmiyor.

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