AK Parti yerel seçim için kolları sıvadı! Strateji belli: Şehrin kimliğine göre aday!
Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs'tan başarıyla çıkan AK Parti, yerel seçimler için kollarını sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı" diyerek yerel seçim sürecini başlatmıştı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Her şehir için ayrı beyanname hazırlamayı planlayan AK Parti, şehrin kimliğine göre aday çıkarmak için çalışmalarını başlattı.
Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde yerel seçimlerin yol haritası da şekillenmeye başladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları:
STRATEJİ GRUBU YENİLENDİ: Partinin strateji ekibi yenilendi. Ekip öncekine oranlara daha geniş tutuldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. Şu anda yerel seçim kampanyasıyla ilgili fikri çalışmalar sürüyor.
HER ŞEHİR İÇİN AYRI BEYANNAME: Son AK Parti MKYK toplantısında yerel seçimlere dönük sunumlar da yapıldı. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak.