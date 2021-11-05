HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı! Yarın öğle saatine kadar sürecek! İşte il il hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? Hava nasıl olacak? sorularının yanıtı aranırken Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlene kadar sürecek dediği uyarısında ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.
'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
7 İLE DAHA SİS UYARISI
Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yoğun sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu