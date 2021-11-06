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Haberler Ekonomi Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

İŞKUR paketleme işçisi alım ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde ve ofiste paketleme işleri yapabilirsiniz. Haberimizde bu ilanları detaylı olarak verdik. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öte yandan internet üzerinden de başvurular yapılmaktadır.

takvim.com.tr
06.11.2021 08:37 - Son Güncelleme: 08.11.2021 16:40
Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

İŞKUR'un desteği ile oluşturulan evde paketleme işi amacıyla başvurular İŞKUR'a bağlı olan kurumlar doğrultusundan başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını vakit vakit denetim etmeleri gerekmektedir.

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Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

İŞKUR ÜZERİNDEN PAKETLEME İŞ İLANLARI

Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

İŞKUR ÜZERİNDEN PAKETLEME İŞ İLANLARI

Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

İŞKUR ÜZERİNDEN PAKETLEME İŞ İLANLARI

Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..

Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR'un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor.

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