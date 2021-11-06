Evde ve ofiste paketleme işi yaparak 3.000 TL kazanabilirsiniz! İşte İŞKUR paketleme işi ilanları! Başvuru için tek şart..
İŞKUR paketleme işçisi alım ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde ve ofiste paketleme işleri yapabilirsiniz. Haberimizde bu ilanları detaylı olarak verdik. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öte yandan internet üzerinden de başvurular yapılmaktadır.
06.11.2021 08:37
- Son Güncelleme: 08.11.2021 16:40
Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR'un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR'un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor.