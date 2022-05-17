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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs 2022 hava durumu

17.05.2022 15:46 - Son Güncelleme: 17.05.2022 15:46
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde 18 Mayıs'ta birçok ilde sağana yağışın etkili olması bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yarın Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

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