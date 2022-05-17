HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yarın Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.