HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 17 Mayıs 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 17 Mayıs 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde 18 Mayıs'ta birçok ilde sağana yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yarın Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR
Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
MARMARA
Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu