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Mc Donald's Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

Dünyaca ünlü fast food şirketi Mc Donald's Rusya &ndash; Ukrayna savaşı ile birlikte Kremlin'e tepki amacıyla tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mart ayı ile birlikte 850 şubesini kapatan Mc Donalds'ın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Türk işletmeciler satışlarını son iki ayda 23 katına çıkardı.

17.05.2022 21:30 - Son Güncelleme: 17.05.2022 21:33
Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

Dünyaca ünlü fast food şirketi Mc Donald's RusyaUkrayna savaşı ile birlikte Kremlin'e tepki amacıyla tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mart ayı ile birlikte 850 şubesini kapatan Mc Donalds'ın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Türk işletmeciler satışlarını son iki ayda 23 katına çıkardı.

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Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

İŞLERDE ARTIŞ VAR

Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

Rusya'da döner işi yapanlardan bir Türk, gelişmeleri "Yaptırımlar sonucunda Mc Donalds'ın kapanmasından dolayı işlerde artış var. Biz bundan memnunuz. Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de dönerimizin reklamını yapıyoruz." şeklinde yorumladı.

Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

İLK KEZ TÜRKİYE'DE YEDİM

Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

Bir Rusya vatandaşı Türk dönerine ilişkin "Ben hayatımda dönerle ilk kez Türkiye'de tanışmıştım. Moskova'da da arkadaşlarıma hep birlikte döner yemeği tavsiye ediyorum. Çünkü dönerin hazırlanmasında taze et ve sebzeler kullanılıyor. Oldukça sağlıklı bir yiyecek. Mc Donald's gibi zararlı fast food restoranlarının kapanmış olmasına kesinlikle üzülmedim. Hatta iyi oldu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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