Mc Donald’s Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı

Bir Rusya vatandaşı Türk dönerine ilişkin "Ben hayatımda dönerle ilk kez Türkiye'de tanışmıştım. Moskova'da da arkadaşlarıma hep birlikte döner yemeği tavsiye ediyorum. Çünkü dönerin hazırlanmasında taze et ve sebzeler kullanılıyor. Oldukça sağlıklı bir yiyecek. Mc Donald's gibi zararlı fast food restoranlarının kapanmış olmasına kesinlikle üzülmedim. Hatta iyi oldu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.