Mc Donald's Rusya’dan çekilince Türk dönerine talep arttı
Dünyaca ünlü fast food şirketi Mc Donald's Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte Kremlin'e tepki amacıyla tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mart ayı ile birlikte 850 şubesini kapatan Mc Donalds'ın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Türk işletmeciler satışlarını son iki ayda 23 katına çıkardı.
Dünyaca ünlü fast food şirketi Mc Donald's Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte Kremlin'e tepki amacıyla tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Mart ayı ile birlikte 850 şubesini kapatan Mc Donalds'ın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Türk işletmeciler satışlarını son iki ayda 23 katına çıkardı.
Rusya'da döner işi yapanlardan bir Türk, gelişmeleri "Yaptırımlar sonucunda Mc Donalds'ın kapanmasından dolayı işlerde artış var. Biz bundan memnunuz. Hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de dönerimizin reklamını yapıyoruz." şeklinde yorumladı.
Bir Rusya vatandaşı Türk dönerine ilişkin "Ben hayatımda dönerle ilk kez Türkiye'de tanışmıştım. Moskova'da da arkadaşlarıma hep birlikte döner yemeği tavsiye ediyorum. Çünkü dönerin hazırlanmasında taze et ve sebzeler kullanılıyor. Oldukça sağlıklı bir yiyecek. Mc Donald's gibi zararlı fast food restoranlarının kapanmış olmasına kesinlikle üzülmedim. Hatta iyi oldu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.