HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı! Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 23 Mayıs 2022

SON DAKİKA: YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR!

Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.