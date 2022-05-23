Başkan Erdoğan ’süreci başlatıyoruz’ diyerek duyurdu! 2023’te uzayda bir Türk olacak: İşte başvuru şartları...

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.



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