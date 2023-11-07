HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı! O güne dikkat kuvvetli gelecek! Kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA ALARM! "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir sıcak hava etkisinde olan İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceği ve kuvvetli yağışın geleceği günü açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de kar yağışı için tarih verdi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğuda yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAFTALIK TAHMİN
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre; perşembe günü batıdan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrardan kuvvetli yağış hakim olacak.
KASIM ORTASINDA KAR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.