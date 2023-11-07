HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı! O güne dikkat kuvvetli gelecek! Kar ne zaman yağacak?

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğuda yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

2 HAFTALIK TAHMİN

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre; perşembe günü batıdan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrardan kuvvetli yağış hakim olacak.