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Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için "yoğunluk var" uyarısı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını sararken; Marmara, Antalya ve bu sabah Hatay'da meydana gelen sarsıntılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Peki, peş peşe meydana gelen bu depremler ne anlama geliyor? Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, konuya ilişkin A Haber yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hatay'da 4,8'lik depremin artçı sarsıntı olduğunu belirten Sümer, Marmara'daki faylarda yoğunluk fark ettiklerini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 17:27 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:31
Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için yoğunluk var uyarısı 1

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın çifte felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için yoğunluk var uyarısı 2

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 lık depremler 11 ilde yıkıma yol açtı 50 binden fazla vatandaşımız can verdi.

Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için yoğunluk var uyarısı 3

Son günlerde peş peşe meydana gelen Marmara, Antalya ve bu sabah Hatay'da meydana gelen sarsıntılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

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