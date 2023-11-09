Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için "yoğunluk var" uyarısı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 lık depremler 11 ilde yıkıma yol açtı 50 binden fazla vatandaşımız can verdi.

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Son günlerde peş peşe meydana gelen Marmara, Antalya ve bu sabah Hatay'da meydana gelen sarsıntılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

