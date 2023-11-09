Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Marmara için "yoğunluk var" uyarısı
Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını sararken; Marmara, Antalya ve bu sabah Hatay'da meydana gelen sarsıntılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Peki, peş peşe meydana gelen bu depremler ne anlama geliyor? Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, konuya ilişkin A Haber yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hatay'da 4,8'lik depremin artçı sarsıntı olduğunu belirten Sümer, Marmara'daki faylarda yoğunluk fark ettiklerini dile getirdi.