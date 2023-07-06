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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil birçok il oraj için uyarıldı. Oraj uyarısının ardından vatandaşlar "oraj nedir" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
06.07.2023 06:26 - Son Güncelleme: 06.07.2023 06:26
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı. Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum'dan gelen "oraj" uyarısı dikkat çekti.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

Öte yandan hava durumuna dair tahminlerini sosyal medyadan paylaşan Hava Forum'dan 'oraj' uyarısı geldi. Afrika sıcaklarının etkisine girildiği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

"Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz, hafta içi netleşir."

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

Şiddetli orajlar dönebilir; bunlar süper hücre olarak adlandırılır.

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