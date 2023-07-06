HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.



Şiddetli orajlar dönebilir; bunlar süper hücre olarak adlandırılır.