HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Oraj geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 6 Temmuz 2023 hava durumu
"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan açıklamada İstanbul dahil birçok il oraj için uyarıldı. Oraj uyarısının ardından vatandaşlar "oraj nedir" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı. Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum'dan gelen "oraj" uyarısı dikkat çekti.
"Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz, hafta içi netleşir."
Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.
Şiddetli orajlar dönebilir; bunlar süper hücre olarak adlandırılır.