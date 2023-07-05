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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporu yayınladı. Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını veren MGM tüm Türkiye'nin yağış altında olduğunu belirtti. İl il sayarak öğle saatlerine dikkat çeken MGM gök gürültülü sağanak yağış için uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
05.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 05.07.2023 08:47
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Türkiye yağış altında | 5 Temmuz 2023 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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