CHP'li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi'nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!
CHP'li Kadıköy ve Bakırköy Belediyesi, vatandaşa hizmeti yanlış anladı. Günlerdir bitiremedikleri altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi. Çalışmalar nedeniyle asfaltı kazınan yol son günlerde etkili olan yağışla çamurlaştı. Çalışmaların uzun sürdüğünü dile getiren vatandaşlar, bu sorunun kısa sürede giderilmesini istedi.
19.12.2021 17:03
- Son Güncelleme: 19.12.2021 17:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokak ile Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirildi.
Sakızağacı Mahallesi sakini Ramazan Turna, 15-20 günden beri çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Üç gündür de buradaki kum deposuyla uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar anlamadık. Kazdılar ettiler ama 2-3 kişiyle olmaz. Yani evimize girip çıkamıyoruz. Çamurdan sokak değiştirdik, mahalle değiştirdik. Çalışma olsa biter. Bir tek iş makinesi 15 gündür gidip geliyor, dolaşıyor ortalıkta. 3 kişi çalışıyor." dedi.