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CHP'li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi'nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

CHP'li Kadıköy ve Bakırköy Belediyesi, vatandaşa hizmeti yanlış anladı. Günlerdir bitiremedikleri altyapı çalışması vatandaşı isyan ettirdi. Çalışmalar nedeniyle asfaltı kazınan yol son günlerde etkili olan yağışla çamurlaştı. Çalışmaların uzun sürdüğünü dile getiren vatandaşlar, bu sorunun kısa sürede giderilmesini istedi.

19.12.2021 17:03 - Son Güncelleme: 19.12.2021 17:03
CHP’li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi’nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

Bakırköy ve Kadıköy'de, altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda oluşan çamura bölge sakinleri tepki gösterdi.

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CHP’li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi’nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokak ile Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

CHP’li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi’nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

Çalışmalar nedeniyle asfaltı kazınan yol son günlerde etkili olan yağışla çamurlaştı. Çalışmaların uzun sürdüğünü dile getiren vatandaşlar, bu sorunun kısa sürede giderilmesini istedi.

CHP’li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi’nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

İskele Caddesi'ndeki bazı iş yeri sahipleri, çamurdan dolayı vatandaşların bu bölgeye girememesi nedeniyle satışların azaldığını söyledi.

CHP’li Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi’nde yollar içler acısı halde! Mahalle sakinleri isyanda!

Sakızağacı Mahallesi sakini Ramazan Turna, 15-20 günden beri çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Üç gündür de buradaki kum deposuyla uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar anlamadık. Kazdılar ettiler ama 2-3 kişiyle olmaz. Yani evimize girip çıkamıyoruz. Çamurdan sokak değiştirdik, mahalle değiştirdik. Çalışma olsa biter. Bir tek iş makinesi 15 gündür gidip geliyor, dolaşıyor ortalıkta. 3 kişi çalışıyor." dedi.

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