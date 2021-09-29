Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.