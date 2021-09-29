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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

29.09.2021 11:49 - Son Güncelleme: 29.09.2021 11:54
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu, Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi

İlk işlemin ardından, sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça, iki kalıp kullanılarak açıldı.

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