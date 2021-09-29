Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecan yaratan gelişme! Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan açıklama geldi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi. Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
29.09.2021 11:49
- Son Güncelleme: 29.09.2021 11:54
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.