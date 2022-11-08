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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

Son dakika hava durumu... Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 7 kentte bugün yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

08.11.2022 08:54 - Son Güncelleme: 08.11.2022 08:54
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! Ani sel, su baskınına dikkat | 8 Kasım 2022 hava durumu

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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