Başkan Erdoğan'dan İsveç'e manidar 'Osmanlı' hediyesi! Kristersson'a 'tarih ibret alınırsa tekerrür etmez' uyarısı
İsveç Başbakanı Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Erdoğan, Başbakan Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti. Kristersson ise Başkan Erdoğan'a iki ülke arasında 1739'da imzalanmış bir savunma-müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti.
Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
1739 İMZALANMIŞ SAVUNMA-MÜTTEFİKLİK AHİTNAMESİ
Ziyaretin anısına İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1739'da imzalanmış bir savunma-müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti.
"O ZAMAN DA ARABULUCULUKLAR YAPIYORDUK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilginç bir sürprizi olacağını belirterek, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarında mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etti.