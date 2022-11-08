Başkan Erdoğan’dan İsveç’e manidar ’Osmanlı’ hediyesi! Kristersson’a ’tarih ibret alınırsa tekerrür etmez’ uyarısı

Ulf Kristersson, "Ülkelerimiz birbirlerini bu tarihte düşmanlara karşı savunmak için bir ahitname imzalamışlardı. Esasında bu ahitnamede, anlaşmada da madde 5'in tam da bu noktaya temas eden bir madde olması 'tarihin bir cilvesidir' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.